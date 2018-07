Grecia Colmenares innamorata di un modello: "Vogliamo convivere in Italia"

Negli Anni Ottanta e Novanta ha fatto sognare tutti con le telenovelas " Topazio " e " Milagros ", ma Grecia Colmenares ha mantenuto intatto il suo fascino e la sua bellezza. Il settimanale "DiTutto" ha beccato l'attrice con il suo nuovo amore in Italia. E sì, la star 55enne è pazza di un modello che vive in Svizzera, Chando Erik Luna , di 29 anni (la coppia ha 26 anni di differenza, ndr). I due sono fidanzati da un anno ma solo ora sono usciti allo scoperto.

"Ci siamo incontrati per puro caso a Caracas grazie a un amico in comune - ha detto Chando - Da allora non ci siamo più lasciati, è stato un colpo di fulmine. All'inizio non sapevo chi fosse perché non avevo mai visto le telenovelas".

I due sembrano fare sul serio, al punto da prendere in considerazione una imminente convivenza: "Ora lei abita in Venezuela e io in Svizzera, vado spesso a trovarla, ci piacerebbe vivere in Italia".