Grande Fratello Vip: vi presentiamo gli inquilini della casa

Dopo il successo della scorsa edizione, il Grande Fratello Vip torna in prime-time Lunedì 11 settembre su Canale5.

Quest'anno nuovi concorrenti famosi varcano la famosa porta rossa e condividono la permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, contendendosi il montepremi finale di 100.000 euro, di cui metà verrà devoluto in beneficenza. I nuovi Vip saranno: Lorenzo Flaherty, Serena Grandi, Gianluca Impastato, Simona Izzo, Cristiano Malgioglio, Ignazio Moser, Veronica Angeloni, Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Carmen Di Pietro, , Luca Onestini, Marco Predolin, Cecilia e Jeremias Rodriguez e Aida Yespica.

Guarda il video per saperne di più su di loro.