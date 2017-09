Grande Fratello Vip: Una missione segreta per Impastato e Bossari

Il Grande Fratello Vip ha deciso di dare una missione segreta a due concorrenti residenti a Tristopoli: Gianluca Impastato e Daniele Bossari, approfittando di un freeze, sono entrati in casa cercando di non farsi vedere dagli altri concorrenti, per sottrare loro qualcosa senza fermarsi a parlare con loro. I due Vip sono entrati di soppiatto dalla porta che collega le due abitazioni e, dopo aver preso qualcosa dal frigo, sono tornati in stazione prima della fine del freeze.