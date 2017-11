Grande Fratello Vip: Una festa indiana anima la casa

Una festa indiana anima la casa più spiata d'Italia: dopo aver vinto una prova basata sul riconoscimento di alcuni rumori che Grande Fratello Vip ha fatto ascoltare ai concorrenti, questi hanno ricevuto come ricompensa una cena speciale a base di pollo, riso e moltissime spezie.

"Ragazzi facciamo un brindisi a questa bellissima serata che ci ha offerto il Grande Fratello", propone Cristiano Malgioglio che è in vena di fare festa e chiede un po' di musica per aprire le danze in un divertente balletto stile indiano.