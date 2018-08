Grande Fratello Vip Uk: c'è anche la modella rapita a Milano l'anno scorso

Il suo nome è fra quelli di richiamo, come sottolineano i media britannici, in un cast che quest'anno include fra gli altri l'attrice Kirstie Alley, star hollywoodiana 67enne un po' in declino a cui fin dalla prima puntata è stata offerto il titolo di "presidente" della casa, la psicologa televisiva Sally Morgan, l'ex promessa mancata del calcio d'oltremanica Jermaine Pennant e star di soap opera come Ryan Thomas o Roxanne Pallett.



Non manca neppure un altro reduce di una vicenda giudiziaria, seppure di tutt'altro genere rispetto a quella che ha coinvolto la modella in veste di vittima: vale a dire Nick Leeson, ex trader in disgrazia finito a suo tempo in galera come uno dei "pionieri" delle truffe finanziarie sui derivati.



Chloea Ayling fu attirata con la scusa di un falso servizio fotografico a Milano nel luglio 2017, drogata e tenuta sotto sequestro per una settimana da due fratelli polacchi residenti a Birmingham, indicati come mitomani e avventurieri dal tribunale del capoluogo lombardo che li ha poi condannati. I due sarebbero stati intenzionati a venderla sul cosiddetto "deep web" o in alternativa a cercare di estorcere fino a 300mila dollari al suo manager e alla famiglia. La modella, all'ingresso nella casa, ha spiegato di considerare la sua partecipazione al reality come un'occasione per esprimersi in libertà, dopo i mesi vissuti all'ombra dalla "sensazione di dovermi costantemente cercare di difendermi" dal sospetto di aver raccontato sul rapimento una storia spacciata all'inizio da alcuni come "incredibile".