Grande Fratello Vip: tra Ignazio e Cecilia è quasi bacio

Sono ormai giorni che il rapporto tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tiene banco nella casa di Grande Fratello Vip, nei salotti TV e sul web. Dopo una giornata diffidicile, piena di lacrime e dubbi per la bella argentina, questa notte qualcosa si è mosso: i due, a letto insieme, si sono scambiati effusioni e coccole che fanno pensare a qualcosa di più rispetto all'amicizia. Sembra quasi che stia per arrivare il bacio... ma Ignazio dovrà aspettare, almeno per ora.