Grande Fratello Vip: Simona Izzo contro tutti

Grande Fratello Vip ha deciso di regalare agli inquilini della casa più spiata d'Italia una serata indimenticabile: tutti i vip sono stati riuniti per una cena con ottimo cibo, vino e camerieri al loro servizio. Dopo la festa, però, i concorrenti della squadra rossa sono tornati in stazione dove è scoppiata una lite furiosa contro Simona Izzo. La regista è stata accusata di aver messo in cattiva luce i suoi compagni dopo un'uscita poco carina nei loro confronti davanti al gruppo dei privilegiati. Questo ha scatenato la rabbia di alcuni di loro come Marco Predolin e Jeremias Rodriguez. I due, infatti, non hanno tollerato il comportamento di Simona e le hanno comunicato chiaramente di non voler avere più nulla a che fare con lei.