Grande Fratello Vip: nella casa Cristiano Malgioglio, Aida Yespica e Lemme

Tante indiscrezioni e poche conferme. L'unica cosa certa è che a condurre il " Grande Fratello Vip " che tornerà, di lunedì, dalla seconda settimana di settembre in prima serata su Canale 5 saranno Ilary Blasi e Alfonso Signorini . E se per l'agenzia Lapresse il dietologo dei vip Alberico Lemme ha già firmato, il settimanale " Chi " lancia l'indiscrezione di Cristiano Malgioglio . A quanto risulta a Tgcom24 i contatti ci sono ma non è stato ancora formalizzato il contratto.

Malgioglio ci sta pensando da giorni e non ha ancora preso una decisione definitiva, anche perché il paroliere che proprio a settembre lancerà il nuovo album "Sogno" dopo il successo del singolo "Mi sono innamorato di tuo marito", ha dettato molte condizioni. Prima fra tutti quella di dormire da solo. Sarà accontentato?

Ma sono tanti i nomi dei papabili concorrenti che circolano e che siamo in grado di anticipare. Aida Yespica, da poco tornato single, avrebbe già la valigia pronta. E nella casa "sfiderebbe" un'altra bellona: l'ex tronista Rosa Perrotta che potrebbe fare il suo ingresso con il fidanzato Pietro Tartaglione. Trattative in corso anche per Rossano Rubicondi che è stato chiamato nei giorni scorsi a Saint-Tropez dove sta trascorrendo le vacanze con l'ex fiamma Ivana Trump.

E ancora il comico Gene Gnocchi, Simona Izzo, Serena Grandi che non ha ancora trovato l'accordo economico, Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora Giorgi e Massimo), voci sempre più insistenti si rincorrono anche per la coppia formata da Cecilia e Jeremias Rodriguez (fratelli di Belen). E, per tornare a Lemme, pare che nella casa dei vip più spiata d'Italia entrerà anche Francesco Nozzolino che di diete nei programmi di Barbara d'Urso ne ha provate tante. Sarà la volta buona? Il cast, naturalmente, è ancora in via di definizione. Ma ormai i giochi sono (quasi) fatti.