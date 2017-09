Grande Fratello Vip: Malgioglio si prende gioco di Carmen Di Pietro

Dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip i concorrenti hanno cambiato le loro abitazioni: gli stazionati sono finalmente passati in casa e viceversa. I luoghi cambiano ma le abitudini di Cristiano Malgioglio restano le stesse. Il paroliere, infatti, continua a divertirsi raccontando storie assurde a Carmen Di Pietro, la quale si lamenta continuamente delle condizioni di disagio in cui è costretta a vivere a Tristopoli. "Noi avevamo gli alberi, ci hanno costruito un bellissimo giardino di piante vere", racconta Cristiano continuando ad inventare particolari su come ha vissuto dall'altra parte.