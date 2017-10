Grande Fratello Vip, Malgioglio in lacrime: "Voglio andare a casa"

Dopo una puntata piena di suspance, di scontri e colpi di scena i concorrenti di Grande Fratello Vip si sfogano con i loro compagni. In particolare Cristiano Malgioglio, parlando con la sua amica Simona Izzo dichiara: "Voglio andare a casa, sono stanco Simona, questa settimana sarà molto dura, qua non bisogna parlare, non bisogna dire niente, bisogna stare zitti. Viene strumentalizzato tutto. Non posso stare più qua." Il paroliere poi, scoppia in lacrime mentre la Izzo non si spiega i meccanismi di gioco che riguardano i concorrenti che vogliono abbandonare il reality.