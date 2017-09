Grande Fratello Vip: Le lettere dei fans di Serena Grandi

Al Grande Fratello Vip è tempo di confidenze: Serena racconta a Cristiano, Gianluca e Daniele delle numeronse lettere che continua a ricevere dai suoi fans. Un gesto in particolare ha colpito l'attrice: "Un giorno mi è stato recapitato uno scatolone enorme fuori dalla porta, salta fuori un gatto persiano color tortora che scappa via. All'interno c'era un cartello con scritto "dai a lui le carezze che non hai dato a me", non ho mai saputo chi fosse e vorrei tanto saperlo. Qualche dubbio ce l'ho", racconta La Grandi.