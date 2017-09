Grande Fratello Vip, le lacrime di Carmen: "Voglio andare via, non ce la faccio più"

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip qualcuno si è fatto notare per la sua personalità eccentrica e fuori dal comune: Carmen Di Pietro. La showgirl fa sorridere e divertire il pubblico da casa per le sue abitudini bizzarre, come il reggiseno riposto nel freezer o la doccia con i tacchi a spillo. Oggi, però, in un momento di sconforto la Di Pietro scoppia in lacrime sorprendendo il resto del gruppo: "Me ne voglio andare, non ce la faccio più", confida ai Vip con cui condivide la stazione. Lorenzo prova subito a consolarla: "Non devi preoccuparti, sono dei momenti che abbiamo tutti, non devi sentirti a disagio".