Grande Fratello Vip, la prima settimana nella casa

Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, il reality che sta vedendo subito come protagonista Simona Izzo. Il vero mattatore è Cristiano Malgioglio che con la sua simpatia aiuta a superare i momenti di tensione, anche se ha un modo “tutto particolare” di fare la doccia. A Mattino Cinque le risate e le lacrime della prima settimana trascorsa nella casa. Momenti di sconforto superati dal sorriso e la voglia di non prendersi sul serio. Serena Grandi e Malgioglio litigano sul russare: “Stasera dormirò in cucina” dice Cristiano. Le prime docce hanno riscaldato l’atmosfera. E poi i battibecchi su come fare la carne al sugo.