Grande Fratello VIP, la love story tra Ignazio e Ivana

C’è stato e c’è tuttora del feeling tra l’ex ciclista Ignazio Moser e la modella Ivana Mrazova, i due piccioncini del Grande Fratello VIP. Durante la quinta puntata del reality il ragazzo ammette davanti alle telecamere di avere un debole per lei: “A chi non piace Ivana? A me piace” afferma quasi imbarazzato. La modella, che è occupata e ha un fidanzato che l’aspetta fuori dalla Casa, non si sbilancia, ma regala un sorriso a 32 denti al suo “Igna”.