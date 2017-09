Grande Fratello Vip: Jeremias si scusa con Daniele

Dopo la terza puntata di Grande Fratello Vip, nella quale Daniele Bossari ha parlato della "lista a luci rosse" di Ignazio Moser, alcuni inquilini della casa si sono chiaramente schierati con il ciclista, ignorando completamente lo speaker. In particolare Jeremias Rodriguez si è lasciato andare ad insulti nei confronti di Bossari che hanno allarmato i telespettatori. L'argentino però, pentito di alcune affermazioni, ha preferito chiedere scusa davanti alle telecamere del reality: "Volevo chiederti scusa per ieri, non so se mi hai sentito, come sbagli tu sbaglio io e non mi piace che la gente mi giudichi", dichiara rivolgendosi a Daniele.