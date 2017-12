Grande Fratello Vip, Ivana confessa: "E' vero, non sono più fidanzata"

"Quando sono entrata c'era una frequentazione in corso, durava da cinque mesi. Ho sempre detto che non era una relazione seria, ci conoscevamo da poco. Una volta uscita ho ascoltato i miei sentimenti e ho deciso di lasciarlo. Lui non l'ha presa benissimo ma ha accettato la situazione" ha chiarito Ivana.



Dentro la Casa è stata corteggiata sia da Ignazio che da Luca, ma non si è mai lasciata andare con nessuno per rispetto nei confronti di chi l'aspettava fuori: "Dentro la Casa non ho voluto dire niente su di lui, perché avrebbe sofferto tantissimo fuori. E' un bravissimo ragazzo e ho voluto portargli rispetto".