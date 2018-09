Grande Fratello Vip, Giulia Salemi a Elia: "Ho trovato la mia metà maschile"

Dopo l'ingresso di lunedì, gli inquilini del Grande Fratello Vip iniziano a conoscersi. Giulia Salemi sembra aver trovato una persona affine al suo modo di essere nel modello ed ex "velino" Elia Fongaro . "Io sono logorroica ma ho trovato la mia metà maschile", dichiara l'influencer. "Tu sei come me, uno che converte la sofferenza, i no, le porte in faccia in una risposta leggera, ironica, propositiva".

La Salemi vorrebbe sapere qualcosa di più del suo privato, ma Elia per il momento non si sbottona. Non ha alcuna intenzione di parlare di delusioni e dispiaceri, ora è il momento di vivere appieno questa esperienza e di mettere da parte tutto il resto. "Sono stato veramente male, non ce la faccio neanche a parlarne", spiega. "Però ne sono uscito fortificato". Qualunque tempesta abbia affrontato in passato ora se l'è lasciata alle spalle ed è pronto a viversi il reality con serenità. Tra sguardi e sorrisi sembra proprio che abbia trovato con Giulia il giusto feeling per iniziare una bella convivenza sotto l'occhio delle telecamere.



In Casa, però, si è già fatto qualche nemico. Maurizio Battista, infatti, non ha gradito un appunto fatto ad una sua barzelletta e si è sfogato con la Marchesa. "Deve stare al posto suo. Io non faccio il velino a Striscia. Faccio 300mila spettatori all'anno e non vengono perché sono bello. E' convinto di essere un super uomo, ma da oggi in poi non gli rivolgo più la parola. Ha 25 anni e ha tempo di cambiare, perché con quell'atteggiamento saccente non va molto lontano in questo ambiente".