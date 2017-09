Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis ricorda la lite in diretta con Asia Nuccetelli

A Tristopoli gli inquilini iniziano a confidarsi ricordando vecchi episodi: tra questi, uno in particolare avvenuto lo scorso anno in diretta televisiva.

Giulia De Lellis, infatti, racconta ai suoi compagni di avventura la lite avvenuta con Asia Nuccetelli durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. "Non ero arrabbiata di questa amicizia. Lei, però, ha preso la sua maglietta e questa cosa non mi è andata giù, ho cercato di controllarmi, fino a quando non sono entrata in casa e abbiamo discusso" ricorda la concorrente.

