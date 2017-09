Grande Fratello Vip, Cecilia in lacrime: “Non mi piace la notte qua dentro”

Cecilia e Jeremias Rodriguez sono tra nuovi i concorrenti del Grande Fratello Vip e dopo solo due giorni lontani da casa sembrano già sentire molto la mancanza dei loro affetti lasciati fuori dalle mura di Cinecittà. In un momento di sconforto, infatti, Cecilia scoppia in lacrime: “Non mi piace la notte qua dentro”, confida al fratello. Jeremias si precipita ad abbracciarla per farla stare meglio: "Ci sono io qui con te".