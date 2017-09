Grande Fratello Vip, Cecilia in lacrime: "Ero gelosa di Belen"

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano mai le forti emozioni ed i momenti di debolezza. Questa volta è toccato a Cecilia che, mentre raccontava in confessionale del rapporto che ha con sua sorella Belen, scoppia in lacrime: "Lei è l'orgoglio della famiglia, è andata via con duecento euro in tasca e ha costruito un impero. Il suo primo pensiero era tornare a casa e aiutarci, fino a regalarci una casa, è davvero super generosa. Credo che lei si sia creato un ruolo forte, in realtà è molto sensibile. In un periodo ero gelosa, mia madre parlava solo di lei, poi crescendo ho capito. Mi vergogno a dirle quanto la amo, è come se lei non ne avesse bisogno, ma non è così, si vergogna a mostrarci le sue debolezze".