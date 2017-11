Grande Fratello Vip, Cecilia: “Francesco è la perfezione..."

Cecilia Rodriguez torna a parlare dell'ex fidanzato Francesco Monte, lasciato in diretta durante una puntata di Grande Fratello Vip. La bella argentina continua a ribadire quali sono stati i motivi che l'hanno spinta ad interrompere la sua relazione con il tronista e confida a Cristiano Malgioglio le sue preoccupazioni: "Lo chiamerò se mi vorrà parlare. Non do tutte le colpe a lui, ho tante colpe io, da chiarire non c'è niente, per me c'è solo da chiedere scusa. Francesco è più bello, è la perfezione, non ha un difetto...".