Grande Fratello Vip: Belen Rodriguez entra in casa

Nel corso della nuova puntata di Grande Fratello Vip, in onda domani in prima serata su Canale 5, vedremo Belen Rodriguez varcare la porta rossa per dare sostegno ai fratelli Cecilia e Jeremias che, durante la loro permanenza all'interno del reality, hanno spesso parlato del loro legame con lo showgirl argentina, di come abbiano sempre ricevuto aiuto da lei sia economico che morale e di quanto ne sentano la mancanza. I Rodriguez inoltre si sono commossi più volte parlando di Belen, sentendosi in colpa per non essere stati con lei nei momenti complicati della sua vita.