Grande Fratello, Victoria Pennington: "Provata psicologicamente da Pasquale"

La storia d'amore tra Vittoria Pennington e Pasquale Laricchia aveva fatto emozionare molti telespettatori della terza edizione del Grande Fratello . La loro relazione finì due anni dopo, ma tra i due c'è ancora molto rancore. L'ex gieffina si è appena sposata negli Usa e in un'intervista a DiPiù svela: "Sto trovando serenità dopo le delusioni del passato come la mia storia con Pasquale, di cui sento ancora addosso le ferite".

La ragazza americana, ora 32enne, ha raccontato la fine della storia: "Dopo l'ennesimo litigio, in preda alle lacrime, ho preparato una valigia e ho preso il primo aereo per gli Stati Uniti. Ho piantato tutto: Pasquale e la carriera televisiva. Sono tornata a casa decisa a cominciare da zero, ma non ci sono riuscita"



L'ex gieffina ha aggiunto: "Il fantasma di Pasquale mi tormentava, e non perché fossi ancora innamorata di lui, ma perché non riuscivo a dimenticare i momenti drammatici della nostra storia, gli scontri. Ero provata psicologicamente". L'ex coppia ha ormai una nuova vita, Pasquale è uno speaker radiofonico, Vittoria ha aperto un'agenzia di modelle.