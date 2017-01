Grande Fratello UK, Harry Amelia spopola a colpi di topless e micro slip

Topless e mini slip. E' questa la "divisa" di Harry Amelia nella casa del Grande Fratello UK . La concorrente è una hostess e modella fetish, che sta facendo parlare di sé per la disinvoltura con la quale si mostra quasi nuda davanti a coinquilini e telecamere. In realtà c'è poco da meravigliarsi: i profili social della ragazza sono pieni di scatti osè. "Non mi piacciono i vestiti e disprezzo i pigiama", aveva detto la Amelia prima di entrare nella casa.

"Non ho mai guardato il Grande Fratello, per me sarà un'esperienza al buio", aveva dichiarato Harry Amelia nell'intervista di presentazione realizzata prima di partecipare allo show e pubblicata sul sito ufficiale del GF UK.



Di certo immaginavano a cosa stessero andando incontro i produttori del reality, in onda su Channel 5, quando hanno deciso di scegliere la 22enne di Loughborough, nel Leicestershire: "Vedrete un sacco di lattice, un sacco di PVC e minuscoli bikini". Non si può dire che non li abbia avvisati.