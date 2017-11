Grande Fratello Spagna, scandalo molestie sessuali nella Casa

La polizia spagnola chiede cautela sul caso: "La procedura consueta non è questa, visto che né la vittima né altri hanno fatto denuncia". E intanto il canale che manda in onda il reality, Telecinco, ha annunciato l'espulsione di Jose Maria con un tweet.



Successivamente il Gran Hermano ha preso la decisione di far uscire dalla Casa anche la presunta vittima per tutelarla dalla bagarre che ha sollevato il caso, dietro consiglio degli psicologi.