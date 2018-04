Grande Fratello, parla il Ken umano: "Così affronto una società ingrata"

Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Ken umano italiano, è uno dei concorrenti del nuovo Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Già noto per via delle ospitate nei salotti televisivi, dove più volte ha raccontato la sua scelta di ricorrere alla chirurgia, Angelo si è lasciato andare ad altre rivelazioni nel primo "confessionale" all’interno della casa più spiata d’Italia e che la stessa D’Urso mostra in esclusiva a Pomeriggio Cinque.



"Io indubbiamente, attraverso la medicina estetica e la chirurgia plastica, negli anni ho accumulato sul mio volto una maschera che, nel bene o nel male, mi fa affrontare la società un po’ ingrata con una serenità e una sicurezza diversa", racconta Angelo visibilmente commosso. Un percorso difficile nel quale ha sempre avuto al proprio fianco la madre Mary che però non vuole pensare al passato: "L’acqua passata è passata, bisogna sempre guardare avanti con serenità e fiducia", spiega la donna ospite del talk di Canale Cinque.