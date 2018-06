Grande Fratello, Lucia Bramieri: "Danilo? M’ha fatto sbroccà"

Dopo il faccia a faccia avuto durante la semifinale del Grande Fratello, Danilo Aquino e Lucia Bramieri continuano il loro scontro nel salotto di Pomeriggio Cinque. "Danilo? Mi ha fatto partì a ciavatta, mi ha fatto sbroccà", ammette la Bramieri in maniera apparentemente scherzosa. Il tono si fa immediatamente serio quando però dallo studio Roger Garth le chiede perché non abbia mai chiesto scusa al concorrente romano per averlo definito "burino, cafone e bugiardo". "Ma di cosa dovevo scusarmi? Io ho risposto in base a quello che lui ha detto a me. La mia reazione e le mie parole sono state motivate dalle offese che lui ha detto a me", ha spiegato l’ex vigilessa milanese che non sembra aver del tutto sotterrato l'ascia di guerra.