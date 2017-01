Grande Fratello, Lorenzo Battistello ha sposato la sua Stefania

Lorenzo Battistello , lo chef vicentino della prima edizione del " Grande Fratello " ha sposato la sua Stefania Mazzarella, sabato 22 agosto. Il 41enne cuoco, protagonista di un flirt con Marina La Rosa ai tempi della Casa, ha condiviso sul proprio profilo Facebook alcuni scatti del "grande giorno", che si è celebrato in una tenuta nella campagna di Montecatini Val di Cecina, in Toscana.

La coppia convive da tempo a Barcellona, dove Battistello ha aperto una caffetteria paninoteca in centro città, anche grazie ai guadagni ottenuti subito dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. Dopo il GF, lo chef aveva presentato il cooking show Mezzogiorno di cuoco per una stagione, per poi finire lontano dai riflettori e proseguire la sua attività di ristoratore.