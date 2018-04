Grande Fratello 2018: in esclusiva i quattro nuovi concorrenti

Al via domani la prima puntata del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. In esclusiva per Pomeriggio Cinque, oltre ai tre “super boni” già annunciati precedentemente nel programma pomeridiano di Canale 5 (Filippo Contri, Simone Poccia e Valerio Lo Grieco), parteciperanno al “GF Nip”: la 57enne Lucia Bramieri, la nuora del defunto Gino, Lucia Orlando una ragazza romana senza precedenti esperienze nello spettacolo, Alberto Mezzetti - ribattezzato il tarzan di Viterbo - e Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata Stefania Pezzopane. Ad anticiparlo la stessa D’Urso in puntata. Chissà cosa li aspetterà nella casa più spiata d'Italia.