Grande Fratello 15, Matteo: "Alessia ho sbagliato"

Prime incomprensioni tra Alessia e Matteo,coppia nata all'interno della casa. La causa? Una frase dell'ex di Paola Di Benedetto riguardo il seno della sua nuova fiamma torinese. Sembra che Matteo scherzando abbia chiesto ad Alessia di rifarselo. Su questa battuta è intervenuto Cristiano Malgioglio: "L'amore è un'altra cosa, non mi piace quando un uomo chiede ad una donna di rifarsi". Dopo la puntata i due vogliono chiarirsi ed è Alessia ad iniziare: "Ti ho spiegato che io ho altre priorità, ho sempre lavorato per pagarmi gli studi, non ho mai pensato di ricorrere alla chirurgia estetica". L'ex di Madre Natura chiede scusa: "Ho sbagliato".