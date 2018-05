Grande Fratello 15, Aida mette in difficoltà Simone e Alberto con i suoi quesiti esistenziali

Domande esistenziali al Grande Fratello. Aida Nizar mette in difficoltà Alberto Mezzetti e Simone Coccia: "Qual è la cosa più bella che puoi fare a una donna?", chiede la spumeggiante spagnola. I ragazzi sembrano non prendere seriamente i suoi interrogativi, ma lei si fa subito rispettare: "Perché avete bisogno di scherzare? Rispondete e basta".



Mezzetti sembra voler far colpo: "La cosa più bella che posso fare è stupirla, come ho fatto con te", risponde il Tarzan di Viterbo guardando negli occhi la sua Jane iberica. Coccia, invece, ha bisogno di pensarci.