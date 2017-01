Grande Fratello 14, la Casa apre ai vip?

Il "Grande Fratello" ha in serbo grandi novità per il pubblico. Secondo quanto scrive "Tv Sorrisi e Canzoni", nella prossima edizione, ci potrebbe essere una versione vip del programma, che affiancherà quella tradizionale. Il fortunato reality di Canale 5, giunto alla 14ma stagione, dovrebbe coinvolgere non solo inquilini selezionati tra la gente comune, ma anche personaggi famosi. Il "Grande Fratello 14" dovrebbe andare in onda nell'autunno del 2015.