Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni presto sposi

14:28 - Ad un anno dal loro primo incontro, nella Casa del Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni sono più innamorati che mai. La storia tra i due ex gieffini procede a gonfie vele e ora la coppia è pronta a giurarsi amore eterno. Con la complicità di "Pomeriggio Cinque" Giovanni si è dichiarato ufficialmente con un anello di diamanti. "Avevo il cuore in gola - ha confessato la futura sposa - E' una cosa che una donna non si aspetta, ma desidera".

Con la scusa di andare a vedere un appartamento in cui andare a convivere, Giovanni le ha fatto trovare appoggiata sul letto la scatolina con l'anello. "Ho trovato un modo originale per darglielo. Ci ho pensato un po' e alla fine grazie a voi è venuta fuori questa bella sorpresa". E sui rumors che volevano la coppia in dolce attesa, lui smentisce ma poi precisa "Non è incinta, almeno... non ancora".