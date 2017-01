Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni nudi e... sempre più innamorati

In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia d'amore, fatta di momenti passionali alternati a scenate di gelosia furibonde, ma dopo sette mesi Chicca Rocco e Giovanni Masiero del Grande Fratello 13 sono più affiatati e innamorati che mai. Per festeggiare il traguardo i piccioncini hanno pubblicato su Instagram due scatti bollenti, in cui appaiono completamente nudi e avvinghiati l'uno all'altra.