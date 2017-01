20 gennaio 2015 Grande Fratello 13, Chicca e Giovanni: il matrimonio è dietro l'angolo La coppia nata nella casa più famosa della tv sfila in abiti nuziali e rivela di avere in cantiere il "grande passo" e molto di più Tweet google 0 Invia ad un amico

13:22 - Chicca Rocco e Giovanni Masiero sposi per un giorno in attesa di esserlo per tutta la vita. I due ex concorrenti del “Grande Fratello 13” sono stati ospiti d'onore di “E' Sposa”, kermesse dedicata al mondo del matrimonio organizzata a Licola, in provincia di Napoli, e in un'intervista rilasciata a “Vip” hanno raccontato i loro progetti futuri: fare il “grande passo”, un figlio e intraprendere la carriera di attori.

Si sono incontrati sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia e ci sono rimasti anche dopo, sempre insieme e sempre documentando ogni tappa della loro storia su Instagram. Chicca e Giovanni fanno coppia fissa da quasi un anno e in occasione del Salone Mediterraneo dedicato al matrimonio, in cui hanno sfilato in abiti nuziali, hanno confessato di non vedere l'ora di pronunciare il fatidico “sì”: “E' la donna che avevo sempre cercato”, dice Giovanni, mentre Chicca rivela di essere ben attrezzata per il grande evento: “Sono già pronta e ho già tutto il corredo necessario”.



Nei piani futuri dei due ex gieffini c'è anche la voglia di diventare genitori: “Vorrei presto diventare mamma, ne ho già parlato con Giovanni, che condivide questa mia scelta”, afferma Chicca, svelando anche i progetti professionali della coppia. “Stiamo studiando recitazione, ci piacerebbe intraprendere la carriera di attori”, dicono i due, che in attesa di realizzare il fitto piano si sono regalati un viaggio “in posti fantastici che non sveliamo”.