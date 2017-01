Grand Theft Auto conquista la tv

17:47 - L'universo criminale di Grand Theft Auto è pronto a conquistare il piccolo schermo. La Bbc lancerà infatti uno speciale di novanta minuti ispirato al celebre videogioco. Lo show fa parte della campagna "Make it Digital", che prevede la consegna di un milione di mini-computer ai bambini di tutto il Paese per rendere "il Regno Unito più digitale".

Secondo Guy Cocker, che ha lavorato allo show, la storia sarà basata sulla creazione del videogioco più che sul gioco in sé. Un viaggio dietro le quinte per capire come è nato e si è sviluppato uno dei prodotti di punta della Rockstar Games.



A differenza di altri videogiochi Grant Theft Auto non è stato creato nella Silicon Valley, ma è frutto del lavoro di Sam Houser e di un gruppo di programmatori inglesi che si conoscono fin dai tempi della scuola. GTA è una dei giochi più venduti al mondo e ha raggiunto quota 125 milioni di copie vendute.