Gotham, il giovane Batman sbarca su Italia 1

Su Italia 1 arriva l'intera prima stagione di " Gotham ", la serie tv che racconta le vicende del giovane Batman , con l'ex star di " The O.C. " Benjamin McKenzie , nei panni di un giovane Jeff Gordon, e Jada Pinkett-Smith . Da martedì 15 dicembre, in prima serata, il telefilm, già trasmesso in cross-casting da Italia 1 (i primi due episodi) e Premium Action , sbarca in chiaro. Per la gioia dei fan del celeberrimo supereroe.

Dopo "Arrow", "The Flash" e in attesa di "Supergirl", su Italia sbarca un nuovo supereroe, in versione inedita. E' infatti il giovane Batman il protagonista di "Gotham", la serie che ripercorre l'adolescenza fortunata di Bruce Wayne fino al giorno dell'uccisione dei genitori che lo ha portato a diventare il Cavaliere Oscuro.



Lanciata negli Stati Uniti in coincidenza con i 75 anni di "Batman", "Gotham" è considerata una tra le grandi scommesse televisive degli ultimi anni ed è stata accolta con favore dalla critica americana, che ne ha elogiato non solo l'idea di fondo di un prequel della storia di Batman, ma anche il largo uso di effetti speciali sulla scia degli ultimi film della saga, diretti da Christopher Nolan.



"Gotham" riporta sul piccolo schermo da protagonista Benjamin McKenzie, idolo delle adolescenti per il suo ruolo nella serie cult "The O.C.", in cui interpretava il bello e dannato Ryan Atwood, personaggio che ha dato il la alla sua carriera. Sul set di "Gotham", McKenzie ha incontrato anche l'amore: si tratta della collega Morena Baccarin, dalla quale aspetta un figlio.



Nella serie tv, McKenzie è il giovane detective di Gotham City, James Gordon, che viene incaricato dell'omicidio più sconvolgente avvenuto nella metropoli, ovvero l'assassinio di Thomas e Martha Wayne sotto gli occhi del figlio Bruce (David Mazouz). E' con quest'ultimo che Gordon intreccia un legame che condurrà alla scoperta del killer, non prima di venire in contatto con il sottobosco in fermento della città dalle lunghe ombre: la boss Fish Mooney (Jada Pinkett Smith); Oswald Cobblepot, futuro “Pinguino” (Robin Lord Taylor); Selina Kyle, destinata a diventare "Catwoman" (Camren Bicondova); il giovane Enigmista, alias dottor Edward Nygma (Cory Michael Smith); la futura Poison Ivy ancora sotto le spoglie di Ivy Pepper (Clare Foley). Non mancheranno le prime malefatte di Joker e la presenza del maggiordomo Alfred (Sean Pertwee), colui al quale viene affidata la tutela del giovane orfano Bruce Wayne, prossimo Cavaliere Oscuro. Completano il quadro, il capitano della polizia Sarah Essen (Zabryna Guevara) e il detective Harvey Bullock (Donal Logue), partner d'indagini di Gordon.