I Gloden Globe 2017 per la tv quest'anno hanno premiato il sangue blu ma anche i bassifondi, per un'edizione all'insegna della diversità. Nella categoria drama si è infatti imposta la serie inglese " The Crown " sulla giovane Elisabetta II, mentre nella comedy ha tenuto banco serie-rivelazione " Atlanta ". Per la categoria mini-serie la statuetta è invece andata all'adattamento tv del caso giudiziario " The People V. O.J. Simpson ".

IL FASCINO DELLA CORONA - Nella notte dei Globe hanno brillato i reali inglesi di "The Crown", che sono riusciti a battere i draghi e le spade di "Game of Thrones". La serie british si è portata a casa anche la statuetta di miglior attrice protagonista in un drama, grazie alla prova di Claire Foy nei panni di una giovane Elisabetta II. A vincere il premio come miglior protagonista maschile in una serie drammatica è stato invece Billy Bob Thornton, per il legal drama "Goliath"



CONQUISTA IL RAP DI "ATLANTA" - La comedy ha visto trionfare la serie-rivelazione "Atlanta". Riconoscimento anche al creatore e protagonista maschile (nonché rapper) Donald Glover, nei panni di un manager che tenta di far decollare la carriera rap del cugino. Nella categoria femminile premiata invece la performance di Tracee Ellis Ross, protagonista della sit-com "Black-ish".



CASO O.J, SIMPSON E' LA MIGLIOR MINISERIE - "The People V. O.J. Simpson" è stata eletta miglior miniserie dell'anno, portandosi a casa anche il riconoscimento nella categoria miglior attrice protagonista, con Sarah Paulson per il ruolo dell'avvocato dell'accusa Marcia Clark.



"THE NIGHT MANAGER", TRIONFO DEL CAST - Cast vincente per la serie spy della Bbc "The Night Manager", che ha conquistato la statuetta per il miglior attore protagonista (Tom Hiddleston) e altre due per i ruoli minori (Olivia Colman e Hugh Laurie).