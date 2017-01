Golden Globe, da John Travolta a Cristian Slater: per serie tv è sfida tra le stelle di Hollywood

LE NOMINATION PER I GOLDEN GLOBE 2017 :



MIGLIOR FILM TV O MINISERIE

American Crime

The Dresser

The Night Manager

The Night Of

People v. O.J. Simpson



MIGLIOR SERIE TV DRAMMATICA

The Crown

Game of Thrones

Stranger Things

This Is Us

Westworld



MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE

Riz Ahmed

Bryan Cranston

Tom Hiddleston

Courtney B. Vance

John Turturro



MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM TV O MINISERIE

Felicity Huffman, "American Crime"

Riley Keough, "The Girlfriend Experience"

Sarah Paulson, "People v. O.J. Simpson"

Charlotte Rampling, "London Spy"

Kerry Washington, "Confirmation"



MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, FILM TV O MINISERIE

Sterling K. Brown, "People v O.J. Simpson"

Hugh Laurie, "The Night Manager"

John Lithgow, "The Crown"

Christian Slater, "Mr. Robot"

John Travolta, "People v. O.J. Simpson"



MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, FILM TV O MINISERIE

Olivia Coleman, "The Night Manager"

Lena Headey, "Game of Thrones"

Chrissy Metz, "This Is Us"

Mandy Moore, "This Is Us"

Thandie Newton, "Westworld"



MIGLIOR COMMEDIA O SERIE MUSICALE

Atlanta

Black-ish

Mozart in the Jungle

Transparent

Veep



MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMMEDIA O SERIE MUSICALE

Rachel Bloom, "Crazy Ex-Girlfriend"

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Sarah Jessica Parker, "Divorce"

Issa Ree, "Insecure"

Gina Rodriguez, "Jane the Virgin"

Tracee Ellis Ross, "Black-ish"