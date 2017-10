Gloria Guida a Verissimo: “Ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip”

Gloria Guida si confida con Silvia Toffanin. A Verissimo l’attrice e moglie di Johnny Dorelli confessa di aver pensato di entrare nella casa più chiacchierata d’Italia. “Ho fatto il provino per il Grande Fratello Vip ma all’ultimo ho rinunciato, ho avuto paura anche perché non è più tempo di fare le docce in pubblico – aggiungendo che il marito non l’avrebbe presa bene - Johnny mi avrebbe cambiato la serratura di casa. Però non mi sono pentita della mia scelta”.



L’attrice ha poi raccontato la sua storia d’amore con Johnny Dorelli: “Sono stata io la prima a baciarlo, con grande sorpresa di Giorgio. Erano in molti a tifare per noi, c’era già un bel feeling. Lui mi ha dedicato un sacco di canzoni, ma la più bella è “Mi sono svegliato e c’eri tu”. L’attrice ha poi parlato del suo rapporto con Quentin Tarantino che la considera un po’ la sua icona: “In un’intervista lui mi ha detto che sono la sua Gloria”, ha dichiarato l’attrice.