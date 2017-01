Gli eroi del piccolo schermo uniscono le forze su Italia 1

Gli eroi Dc Comics uniscono le forze per la prima volta in un'unica serata. Da martedì 3 gennaio tornano, alle 21.10, su Italia 1 i supereroi più famosi: gli episodi in prima tv assoluta della seconda stagione di " Supergirl ", della terza di " The Flash ", della quinta di " Arrow " e in prima tv free la seconda di " Gotham ".

Le quattro serie super-eroiche sono diventate un fenomeno cult record di ascolti in patria e in Italia con le avventure live-action rispettivamente di Kara Zor-El, Barry Allen, Oliver Queen e James Gordon. Nuove alleanze da stringere ma anche nuovi nemici da combattere. Avventure straordinarie, altre dimensioni di spazio e tempo, tanti colpi di scena e, soprattutto, tanta adrenalina.

E inoltre, new entry da paura: in Supergirl, Superman arriva a National City per aiutare la cugina a sconfiggere il nuovo nemico, Metallo, ed è interpretato dal popolare Tyler Hoechlin; entra, invece, nel cast di The Flash il volto iconico Tom Felton (ovvero Draco Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter) nel ruolo di Julian Dorn, un agente della polizia scientifica di Central City.

In Arrow arriva in qualità di guest-star il wrestler Cody Rhodes ed entra regolarmente nel cast Lexa Doig che vestirà i panni di Talia al Ghul, uno dei personaggi più controversi dell’universo DC Comics; in Gotham, al re della malavita di Gotham City, Mr. Pinguino (Robin Lord Taylor) si aggiungono le new entry Theo e Tabitha Galavan (interpretate rispettivamente da James Frain e Jessica Lucas), che portano il caos con la collaborazione degli incarcerati all’istituto mentale Arkham Asylum.