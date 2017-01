13 giugno 2015 Gli Amici di Papà, John Stamos ubriaco al volante: zio Jessy arrestato e ricoverato L'attore è stato fermato e incriminato per guida in stato d'ebbrezza, mentre era alla guida della sua Mercedes a Beverly Hills Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - John Stamos, lo zio Jessy della serie tv "Gli Amici di Papà", è stato ricoverato, dopo essere stato arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza a Beverly Hills, in California, nella serata di venerdì 12 giugno. L'attore, 51 anni, è stato fermato dalla polizia e mandato in ospedale perché “sembrava avesse bisogno di uno specialista”, ha detto il sergente intervenuto. Stamos dovrà comparire in tribunale il prossimo 11 settembre.

John Stamos è stato fermato dagli agenti, nel centro di Beverly Hills, intorno alle 19.45, mentre era alla guida della sua Mercedes grigio metallizzato. "Stamos non è ferito e non ha ferito nessuno", ha spiegato il sergente di polizia accorso sul posto, dopo una serie di segnalazioni.



Gli agenti non hanno fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute dell'attore, limitandosi a dire di aver richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e poi di aver spedito Stamos in ospedale perché a loro giudizio bisognoso di cure. Solo dopo l'arrivo al pronto soccorso e l'accertamento sullo stato d'ebbrezza della star, la polizia lo ha arrestato e incriminato.



John Stamos, attore di origine greca, divenuto popolare grazie alla serie tv degli Anni Novanta, Gli Amici di papà, sarà anche nel sequel della sitcom, che arriverà sul piccolo schermo statunitense nel 2016.