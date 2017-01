Glee, Naya Rivera posa nuda col pancione

Lo scatto più sensuale, quello che la ritrae completamente nuda e avvolta in una pelliccia, l'attrice ha evitato di condividerlo sul web. Ci ha pensato per lei Clyde Haygood, hairstylist delle celebrità, che l'ha pettinata per lo shooting.



Le foto accompagnano un'intervista rilasciata a Yahoo, nella quale l'attrice racconta la sua prima gravidanza: "E' un tale cambiamento, fisicamente, mentalmente e anche nello stile di vita, che io non sapevo proprio cosa aspettarmi – rivela – Ho molte amiche che sono madri e raccontano storie, episodi, ma non è mai la stessa cosa finché non lo provi sulla tua pelle".



Naya Rivera aveva annunciato di essere incinta lo scorso febbraio, con un post ironico sui social, in cui compariva una foto di una pagnotta in forno. L'attrice è sposata con il collega Ryan Dorsey, da un anno.