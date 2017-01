Giusy Versace: "Ho avuto momenti di sconforto"

Nel 2005 Giusy perse le gambe in un incidente d'auto, ma grazie alla fede e alla famiglia riuscì a trasformare il dolore in forza."Non voglio compatirmi, sono una donna fortunata che ha avuto tanto altro - spiega - Si deve reagire e sorridere. Non sono arrabbiata con la vita, io vedo tutto il resto: vedo che ho un cuore pulito, tanta energia, voglia di fare e di vivere. Se questo può essere contagioso anche per gli altri, vuol dire che ho fatto qualcosa di buono".



Mettersi in gioco come ballerina è stata una grande sfida per lei. "Inizialmente avevo molti dubbi. Dopo l'incidente non avevo più messo le scarpe con i tacchi, ci avevo provato una volta ma ero goffa. Spero di aver trasmesso un messaggio, le barriere si possono buttare giù". Dopo la vittoria Giusy è subito tornata ad allenarsi in pista perché ad attenderla c'è il Campionato del Mondo di atletica paralimpica in programma a Doha, in Qatar, a ottobre 2015.