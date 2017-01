Giuseppe Tornatore, spot d'autore per le patatine

Non solo cinema per Giuseppe Tornatore, che ha prestato il suo talento alla pubblicità. Il regista Premio Oscar ha infatti realizzato uno spot d'autore, per le nuove patatine San Carlo "1936 Antica Ricetta". Un vero e proprio kolossal in miniatura, per raccontare una storia sospesa tra pubblicità e cinema. La clip documenta un'attesa durata quasi ottant'anni, che rivela un finale a sorpresa...

"Abbiamo fortemente voluto la firma di Giuseppe Tornatore per il film di lancio della '1936 Antica Ricetta', un prodotto per noi molto significativo perché celebra la nostra storia" commenta Susanna Vitaloni, vicepresidente di Unichips Group e nipote del Fondatore Francesco Vitaloni. "In pochi secondi ci ha accompagnati in epoche diverse, facendoci rivivere la nostra storia, dal 1936 a oggi. Quella di San Carlo e quella di ognuno di noi. Per noi un momento forte e commovente".



"E' raro imbattersi nel progetto di uno spot pubblicitario intelligente, bello e originale" racconta il regista Premio Oscar Giuseppe Tornatore "Realizzarlo è stato un vero privilegio e spero di essere stato all'altezza dell'idea. Di certo l'entusiasmo della troupe ha sprigionato sul set la stessa energia che si vive in genere quando si gira un film. Grazie San Carlo. Buon compleanno! E auguri per i prossimi ottant'anni!"



Il film andrà in onda a partire da domenica 4 ottobre e verrà lanciato in Tv alle ore 21.00 a reti unificate, sui canali Mediaset e Rai.



Una divertente galleria di personaggi degli anni trenta sarà protagonista anche di una campagna outdoor e web. I contributi e le curiosità dal set vivranno nel sito dedicato www.1936.sancarlo.it.