Giulio Berruti si prepara per "Squadra Antimafia 8" e si allena al poligono

Dopo l'addio di Marco Bocci, nuovi sex symbol sono pronti a far dimenticare il vicequestore Calcaterra. In "Squadra Antimafia 7" lo scettro è passato a Giovanni Scifoni, mentre nell'ottava stagione sarà il turno di Giulio Berruti. L'attore è già sul set e per interpretare al meglio il ruolo di poliziotto sta prendendo lezioni al poligono di tiro. Ma non sarà la sola novità della Squadra Duomo...