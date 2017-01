Giulio Berruti, sexy e nudo sul set

Giulio Berruti non perde il vizietto. Rieccolo nudo sul set di " Walking on Sunshine ", il nuovo film uscito nelle sale a settembre. L'attore compare senza veli in più di una scena come mostrano le foto di " Novella2000 ". Legato a un palo e coperto solo da un nastro adesivo e con il lato B in bella vista mentre corre. Era già apparso come mamma l'ha fatto nella pellicola "Goltzius and the Pelican Company". Insomma, ci è ricascato.

Nel film "Walking on Sunshine" Berruti interpreta Raf, un ragazzo che prima di sposarsi intraprende una storia con la futura cognata. Una commedia in cui non mancano i colpi di scena anche se non ha avuto tanta fortuna al botteghino. Intanto Giulio, che in tv a "Ballando con le Stelle" fa coppia con Samanta Togni, continua a professarsi single, aspetta la donna giusta: "Non ho ancora trovato la donna giusta per me e dire che non ho avuto il tempo è solo una scusa. Ma sono fiducioso, so attendere. E non ho paura di impegnarmi".