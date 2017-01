Giulio Berruti new entry di Squadra Antimafia 8 e... pensa alle nozze

C'è fermento nella vita professionale e privata di Giulio Berruti . L'attore sarà infatti il nuovo sex symbol di 'Squadra Antimafia 8' e anche con la fidanzata Maria Sole de Angelis è tornato il sereno. E la presenza all'evento "Tutto Sposi" fa crescere i rumor su un possibile matrimonio in vista. "Per me è un patto eterno - ha dichiarato a Visto - Molti giovani compiono questo passo con leggerezza".

Momento magico sul fronte lavorativo; dopo averlo visto nelle fiction "Sangue caldo" e "I segreti di Borgo Larici", l'attore tornerà in tv nell'ottava stagione di "Squadra Antimafia". Ma premette "non prenderò il posto di Marco Bocci, alias Calcaterra, che continuerà a rimanere nell'ombra. Io sarò il vicequestore Carlo Nirgi della Omicidi".



Ma con l'autunno ha ritrovato anche l'amore. Terminata la pausa di riflessione estiva, infatti, Giulio e Maria Sole si sono riavvicinati e c'è chi spera in un matrimonio. Lui, però, ci va con i piedi di piombo perché "ho dei valori tradizionali, sono cresciuto inseguendo l'idea di una famiglia solida. Molti compiono questo passo con leggerezza, con incoscienza. Per me è un patto eterno".



Anche riguardo alla donna della sua vita ha le idee ben chiare: "Deve assomigliare alla mia nonna materna, che ha avuto lo stesso marito per 55 anni ed è sempre stata un'attenta osservatrice dei valori familiari". Sarà Maria Sole quella giusta? Per ora lui fa le prove sulla passerella di "Tutto Sposi"...