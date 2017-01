15 giugno 2016 10:28 Giulio Berruti, cuoco sexy in tv aspettando di diventare papà Lʼattore di "Matrimoni e altre follie" sogna un bebè, ma per lʼaltare non si sente ancora pronto

Occhi di ghiaccio e fisico scolpito, Giulio Berruti è uno dei sex symbol più amati della tv. In autunno lo vedremo in "Squadra Antimafia 8", mentre adesso sta facendo impazzire le fan nei panni di uno chef che cucina seminudo in "Matrimoni e altre follie". Niente matrimonio in vista invece per lui, legato alla 22enne Maria Sole De Angelis, che a Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato "Non ne sento l'esigenza, ma per la paternità sarei pronto".

In autunno lo vedremo in un ruolo d'azione per "Squadra Antimafia 8", mentre nellla fiction di Canale 5 si è calato nei panni di Rocco, un cuoco in cerca di celebrità. "Mi sono divertito ad interpretare questto personaggio egocetrico e sopra le righe. E' uno chef che non riesce a sfondare e scopre che mettere in mostra la merce lo aiuta. Così diventa una star del web".

