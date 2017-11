Giulia Michelini: "Rosy Abate cambiata, non è più così incattivita"

A poche ore dal ritorno sul piccolo schermo di Rosy Abate, spin-off della serie "Squadra antimafia - Palermo oggi", Giulia MIchelini viene intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’attrice romana parla del suo personaggio e del cambiamento che ha avuto rispetto alle serie precedenti: "In questa serie non vedremo quella Rosy vendicativa, non è più così incattivita, è ancora una mamma in qualche modo o comunque scopre di esserlo di nuovo. È vendicativa ma in modo diverso". È noto che la Michelini non si trovi particolarmente a suo agio quando è ospite in tv come lei stessa ammette: "Ho fatto un po’ di training autogeno e ora sono un po’ più calma, ma continuo a sudare". Infine l’attrice dà un’anticipazione sulla nuova serie in onda domenica 12 su Canale 5: "C’è questa grande incognita del figlio di Rosy, forse Leonardino non è morto o forse è un inganno".